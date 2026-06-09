«أنا متفائل» الصومالي أرتان يعلق على حرمانه من المشاركة في كأس العالم بسبب أمريكا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيانًا رسميًا نقل فيه تصريحات الحكم أرتان، الذي أكد تمسكه بالتفاؤل رغم الظروف التي يمر بها، وتركيزه الكامل على مواصلة مسيرته التحكيمية.

وقال أرتان: "على الرغم من الظروف الحالية، فإنني متفائل وأركز على التحديات المقبلة في مشواري التحكيمي. وأتقدم بالشكر إلى الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم على دعمهما المستمر، وأتعهد بالحفاظ على أعلى مستويات الأداء والتحكيم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "كما أشكر أسرة كرة القدم على رسائل الدعم والمساندة، وأتمنى لزملائي كل التوفيق والنجاح خلال منافسات كأس العالم، وأتطلع إلى العودة والانضمام إليهم مجددًا في البطولات القادمة".

وكان الحكم قد منع من دخول أمريكا لأسباب ومخاوف أمنية، مما أدى لاستبعاده من التحكيم في مونديال 2026.