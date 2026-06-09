عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، الاثنين، "ط.م.ال"، عامل، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بقتل والدته "ن.ع.ع"، ربة منزل، لشكه في سلوكها.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 32821 لسنة 2025 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ حول قيام المتهم بالتعدي على والدته بالضرب، ما أدى إلى وفاتها داخل محل سكنها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليها مدفوعًا بشكوك منحرفة راودته حول سلوكها، رغم كونها طاعنة في السن، واعتدى عليها بالضرب على نحو منهجي، الأمر الذي اضطرها إلى مغادرة مسكنها بسبب بطشه.

وأضافت التحقيقات أنه وما إن عادت إليه حتى عاود الاعتداء عليها، مسددًا لها ضربات متلاحقة في أنحاء جسدها، مما سبب لها إصابات بالغة، وعقب نقلها إلى المستشفى لإسعافها، توفيت متأثرة بإصابتها.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المتقدم بعضوية المستشارين: إيهاب حسن نور الدين، وأنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.