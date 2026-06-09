وزير العمل يعلن توفير 1590 فرصة عمل بـ36 شركة خاصة في 11 محافظة

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، التي توفر 1590 فرصة عمل داخل 36 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة بالجمهورية، مع استمرار التقديم على الوظائف طوال شهر يونيو 2026

وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل، مشددا على أهمية استفادة الشباب من الفرص المتاحة والإقبال على العمل الجاد في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح رداد أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالمحافظات بهدف تأهيل الشباب ورفع مهاراتهم وفقا لاحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن التدريب والتأهيل يمثلان بوابة حقيقية للحصول على فرص عمل مستقرة ومناسبة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يوفر فرص تشغيل حقيقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موجها مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيا للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكل الحقوق للعاملين، مع ضمان الشفافية والمصداقية في الإعلان عن الوظائف حتى استلام الشباب فرص العمل فعليا.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أن النشرة تضم فرص عمل في عدد كبير من التخصصات والمهن، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين.

كما تتضمن النشرة عددا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار سياسة الدولة لدمجهم داخل سوق العمل وإتاحة فرص مناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم.. وتشمل المحافظات التي تتوفر بها فرص العمل: القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، المنيا، السويس، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، بني سويف، والبحيرة.

وتتنوع الوظائف المطلوبة بين مجالات التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، ولمخازن، والقيادة برخص مختلفة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة بالنشرة، بالإضافة إلى التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية.

وأوضحت أن النشرة تصدر أسبوعيا عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، ومن إعداد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.