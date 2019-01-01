الجيش اليمني يعلن مقتل 43 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظتي الضالع وصعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، مقتل 43 عنصرًا من الحوثيين بينهم قيادي في معارك بمحافظتي الضالع، وصعدة.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لميلشيا الحوثي الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وأوضح الموقع، أن قوات الجيش تمكنت في الهجوم "من كسر عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار".

وأشار موقع الجيش إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 20 حوثيا بينهم قيادي بارز يكنى بـ "أبو محمد السفياني" وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير دورية عسكرية.

وفي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، أكد موقع الجيش، إحراز قواته تقدماً جديدا باتجاه مواقع الحوثيين في مديرية باقم، شمالي المحافظة.

وقال موقع الجيش، إن قوات اللواء الثالث حرس حدود، تمكنت "من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من اتجاه الشمال الغربي، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية " أسفرت عن مقتل 23 عنصرا من المليشيا الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.