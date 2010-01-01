رئيس المكسيك يجري محادثات مع ترامب في أول زيارة له خارج البلاد

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استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالبيت الأبيض، أثناء زيارة تهدف إلى الاحتفال بتدشين الاتفاق التجاري الجديد لأمريكا الشمالية، والذي يتضم الدولتين وكندا.

وقال ترامب إنه ولوبيز أوبرادور جرى انتخابهما "لنضع مصالح بلدينا أولا"، ووقع الزعيمان إعلانا مشتركا.

وأشاد لوبيز أوبرادور بقيادة ترامب وشكره على "احترامه المتزايد لمواطنينا المكسيكيين" في إشارة إلى ميل ترامب لشن لهجمات اللفظية.

وتهدف الزيارة إلى الاحتقال بإطلاق اتفاقية التجارة الجديدة لأمريكا الشمالية (يوسمكا)، والتي جاءت بديلة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تعود لتسعينيات القرن الماضي.

ودخلت الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو الجاري.

وشكلت "يوسمكا" انتصارا مبكرا كبيرا لترامب، الذي كان ينظر "نافتا" على أنه سيئة بالنسبة لبلاده.

وتتضمن "يوسمكا" تحديثا لأجزاء رئيسية من "نافتا" يتعلق بالعصر الرقمي، كما تفرض أيضا ظروف عمل أفضل وإصلاحات في قطاعات مثل تصنيع السيارات ومنتجات الألبان.

وقالت الحكومة المكسيكية إن أول زيارة يقوم بها لوبيز أوبرادور لخارج البلاد منذ توليه منصبه قبل عام ونصف العام تهدف إلى تعزيز "التحالف الاستراتيجي" بين الدولتين الجارتين.

ومن المقرر أن يلقي لوبيز أوبرادور وترامب بيانا مشتركا أمام الصحفيين في وقت لاحق اليوم، كما سيتلقيان على عشاء عمل في البيت الأبيض.

وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، ألغى حضوره اجتماع ترامب ولوبيز أوبرادور.

وقال ترامب إنه سيكون هناك "يوم منفصل مع كندا عندما يأتون في الوقت المناسب".

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان الأمريكي والمكسيكي قضايا أخرى، مثل الهجرة، لكن لوبيز أوبرادور شدد على أهمية "يوسمكا" قائلا إنها يمكن أن تساعد في إحياء اقتصادات أمريكا الشمالية في خضم تداعيات وباء فيروس كورونا.

وأعلن رئيس المكسيك أمس الثلاثاء أن الفحوصات أثبتت عدم إصابته بالفيروس.