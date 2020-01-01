 الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا جميعها لقادمين من الخارج - بوابة الشروق
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الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا جميعها لقادمين من الخارج


نشر في: الخميس 9 يوليه 2020 - 7:28 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2020 - 7:28 ص

 (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن جميع الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج.

ولم يتم الإعلان عن تسجيل وفيات.


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