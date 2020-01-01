الصين تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا جميعها لقادمين من الخارج

الأكثر قراءة
فيديو.. هنا الزاهد عن واقعة تعرضها للتحرش: زوجي شجعني على أخذ حقي
فيديو.. رئيس مصر للطيران: جميع دول أوروبا والخليج فتحت مطاراتها لنا
أماكن يمكن أن يختبئ بها فيروس كورونا في المنزل.. تعرف عليها
بالفيديو.. هنا الزاهد تروي تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
(د ب أ)
أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن جميع الإصابات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج.
ولم يتم الإعلان عن تسجيل وفيات.