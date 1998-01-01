تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 10957.02 نقطة.

كما انخفض مؤشر "egx100" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 2289.8 نقطة، فيما انخفض مؤشر "egx70" بنسبة 4.2%.

وأرجعت حنان رمسيس، الخبير بأسواق المال، انخفاض المؤشرات اليوم، إلى سببين أولهما قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، بعد الارتفاعات التي حققتها المؤشرات الفرعية الفترة الأخيرة.

وقالت رمسيس، إن السبب الثاني يتعلق بالتحركات الجيوسياسية ومخاوف المستثمرين، بعدما أعلنت القوات البحرية التركية، أنها ستجري مناورات ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على أوجه التعافي في البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي 12.2% في الربع الثاني من 2020، مقارنةبـ31.3% انخفاض خلال الربع الأول، كما بلغ رأس المال السوقي للمؤشر ذاته 307.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020.