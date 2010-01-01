بولندا تستدعي مبعوثا ألمانيا بسبب ما وصفته بتقارير متحيزة لوسائل إعلام ألمانية

(د ب أ)

قالت وزارة الخارجية البولندية إنها استدعت دبلوماسيا ألمانيا اليوم الأربعاء لتقديم شكوى بشأن التحيز المزعوم من وسائل إعلام ألمانية في تغطية الانتخابات البولندية التي شهدت منافسة شديدة.

وكتبت وزارة الخارجية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تعارض بولندا التلاعب والتقييمات أحادية الجانب التي تظهر في سلسلة من المقالات في وسائل إعلام ألمانية وبولندية يشارك في ملكيتها ألمان، والتي تعطي انطباعا واضحا أنهم يدعمون أحد الأطراف في الانتخابات الرئاسية في بولندا، عشية التصويت".

وأكدت السفارة الألمانية في وارسو الاجتماع لكنها لم تعلق على المحادثات.

وجاء الاستدعاء بعدما هاجم الرئيس أندريه دودا يوم الجمعة صحيفة فاكت، وهي صحيفة شعبية تنشر في بولندا وتشترك في ملكيتها مجموعة "رينجير اكسيل سبرينجر" الألمانية السويسرية، والتي نشرت في الصفحة الأولى إصدار الرئيس عفوا عن شخص أدين بالاعتداء الجنسي على أطفال.