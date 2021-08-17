تركيا تعرب عن قلقها إزاء التطورات في سريلانكا

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، عن قلقها إزاء التطورات المرافقة للمظاهرات المستمرة في سريلانكا.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء: "نعرب عن قلقنا إزاء التطورات وتصاعد العنف خلال المظاهرات المستمرة في سريلانكا".



وأضافت الوزارة: "نعتقد أن حل المشاكل السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد يمر عبر المصالحة الاجتماعية".



واختتمت الوزارة: "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف خلال هذه المرحلة".



وتشهد سريلانكا مظاهرات عارمة للمطالبة باستقالة رئيس البلاد جوتوبايا راجاباكسا، ورئيس الوزراء، رانيل ويكريمسينجه، في إطار مظاهرات واسعة احتجاجا على سوء المعيشة بسبب الأزمة الاقتصادية.



وفي وقت سابق اليوم، اقتحم محتجون غاضبون القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو، ومقر الإقامة الخاص برئيس الوزراء السريلانكي، قبل أن يضرموا النار فيه.



وفي تطور لاحق، أعلن رئيس برلمان سريلانكا ماهيندا يابا أبيوردانا، اليوم، أن رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا قرر التنحي عن منصبه في 13 تموز/يوليو الجاري.



وقال رئيس البرلمان في بيان بثه التلفزيون الرسمي:"يحتاج الرئيس إلى وقت للاستقالة من أجل ضمان انتقال سلس للسلطة.



وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد عام 1948، بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.