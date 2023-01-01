ضبط عصابتين و156 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 156 قطعة سلاح ناري، شملت "رشاش، و19 بندقية آلية، و15 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و117 فرد محلي، و352 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و238 سلاحا أبيض".



ونجحت الحملات، في ضبط تشكيلين عصابيتين ضما 4 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، وتنفيذ 84 ألفا و266 حكما قضائيا متنوعا.



وضبطت الأجهزة الأمنية، 334 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 202 كيلو مخدرات، وضبطت 29 متهما هاربا، و13 متهما بالبلطجة، و308 دراجات نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية.



ونجحت الحملات في فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.