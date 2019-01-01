من هو المستشار حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية؟

قام المستشار حافظ أحمد عباس، بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا لمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار عدلي جاد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

ولد المستشار حافظ أحمد عباس، 24 نوفمبر 1953، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

والتحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، طنطا، بنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق سيادته بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

وبتاريخ 17 يوليو 2019 انتدب مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في 1 يوليو 2020، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندب بقرار معالي المستشار وزير العدل في 1 يوليو 2022، مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.