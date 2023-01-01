 ألمانيا: خروج جميع أفراد الشرطة المصابين إثر أعمال شغب بمهرجان إريتريا من المستشفى - بوابة الشروق
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ألمانيا: خروج جميع أفراد الشرطة المصابين إثر أعمال شغب بمهرجان إريتريا من المستشفى

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 3:32 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 3:32 م

بعد أعمال الشغب التي شهدها مهرجان في مدينة جيسن بوسط ألمانيا وما أعقبها من إصابات بين أفراد الشرطة، صرح متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، أنه تم السماح بخروج جميع أفراد الشرطة الذين أصيبوا جراء هذه الأعمال، من المستشفى حاليا.

يذكر أن 28 رجل شرطة أصيبوا أمس السبت على أيدي مثيري شغب في مهرجان "إريتريا" الذي نظمه معارضون للحكومة الإريترية في مدينة جيسن بوسط ألمانيا، من بينهم سبعة كانت إصابتهم خطيرة.

يذكر أن أفراد شرطة آخرين استطاعوا مواصلة المشاركة في المهمة أمس على الرغم من معاناتهم من جروح بسيطة.

يذكر أن معارضي المهرجان هاجموا أفراد شرطة وحاولوا الوصول لأراضي المهرجان. وقامت الشرطة باستخدام هروات ورذاذ الفلفل لردعهم.


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