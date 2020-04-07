 الحزب الجمهوري الأمريكي يحدد موعدا للمؤتمر الحزبي الرئاسي في أيوا - بوابة الشروق
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الحزب الجمهوري الأمريكي يحدد موعدا للمؤتمر الحزبي الرئاسي في أيوا

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 3:43 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 3:43 ص

حدد الحزب الجمهوري الأمريكي موعدا لأول مواجهة في انتخابات تمهيدية لاختيار المرشح الرئاسي للحزب.

وسيكون الجمهوريون في أيوا كما جرت العادة أول اول القائمين بالبحث واتخاذ القرار بشأن المرشح الذى سيمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وذلك من خلال اجتماعات داخل الحزب تعرف باسم المؤتمر الحزبي الرئاسي.

وأعلن الحزب الجمهوري في أيوا أن اللقاءات ستنعقد في 15 يناير 2024. ومن المقرر أن يدلي الناخبون الجمهوريون في الولايات الأمريكية الأخرى برأيهم في مواعيد لاحقة، في انتخابات تعرف عامة باسم "الانتخابات التمهيدية".

وتضم مجموعة المرشحين الجمهوريين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه السابق مايك بنس وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

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