 «الأونروا» تدعو لتوفير تمويل عاجل لإعادة الخدمات لمُخيم «جنين» - بوابة الشروق
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«الأونروا» تدعو لتوفير تمويل عاجل لإعادة الخدمات لمُخيم «جنين»

الأونروا
الأونروا
أ ش أ
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 4:39 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 4:39 ص

 أكدت نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليني ستينسيث، اليوم السبت، ضرورة توفير تمويل عاجل لإعادة الخدمات في مخيم جنين، بعد تعرض المدينة ومخيمها لعدوان إسرائيلي على مدار يومين الأسبوع الماضي. 

وتعرضت مدينة جنين ومخيمها، فجر الإثنين الماضي، لعدوان استمر على مدار يومين متواصلين أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة 140 آخرين بينهم 30 في حالة خطيرة، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.

وقالت ستينسيث - خلال جولة تفقدية نظمتها "الأونروا" لمخيم جنين، بمشاركة وفد ضم عددًا من المسؤولين الأممين والدبلوماسيين من 25 دولة - "لإعادة الخدمات وزيادة الدعم للأطفال، نحن بحاجة للسيولة"، مشيرة إلى نقص شديد في التمويل. 


وأشادت بطواقم "الأونروا" العاملة في مخيم جنين الذين عملوا ويعملون تحت الضغط وفي ظروف صعبة لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان المخيم.

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