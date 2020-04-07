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وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من سوهاج

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 9:04 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 9:04 ص

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وأكد حجازي، حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وأكد محافظ سوهاج، أن المحافظة تحرص على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، لافتا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، والغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.


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