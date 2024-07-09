نقيب الصحفيين: المرأة المصرية كانت وستظل حاضرة بنضالاتها لانتزاع كل الحقوق المشروعة بدعم من كل صحفيات مصر

أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن المرأة المصرية كانت وستظل حاضرة بنضالاتها لانتزاع كل الحقوق المشروعة بدعم من كل صحفيات مصر، لذا كان لا بد من تكريم خاص لصحافة المرأة، التى تمثل جزءًا من تاريخ نضالات نساء مصر والوطن العربي فى صورة كاتبة صحفية اهتمت بالمرأة، وكرست حياتها للدفاع عنها بعد أن تم تغييب الإصدار الأهم الممثل لصحافة المرأة وهو مجلة "نصف الدنيا".

جاء ذلك خلال احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية المنعقدة بنقابة الصحفيين مساء اليوم.

وأضاف:" نكرم اليوم الكاتبة الصحفية سناء البيسى مؤسسة وصاحبة فكرة "نصف الدنيا"، التى مازلنا ننادى جميعًا بعودتها للطباعة، وهو تكريم لا يقف عند حدود المجلة، ولكنه يمتد أيضًا لقيمة ودور سناء البيسى، التى لم تكتف بكونها صحفية وكاتبة وأديبة، بل زادت فى الإبداع، ومارست هوايتها فى إبداعات الرسم والفن التشكيلى رفقة زوجها الراحل الفنان منير كنعان، الذى تحمل إحدى جوائز هذه المسابقة اسمه.



