روسيا: فرصة أخرى لوقف سفك الدماء والمجاعة في غزة تضيع بسبب الفيتو الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن فرصة أخرى لوقف الإراقة الدموية الوحشية والمجاعة في قطاع غزة قد ضاعت بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد قرار بشأن غزة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "الجانب الأمريكي رفض فعليًا الخطة المنصوص عليها في النص للتوصل إلى "صفقة" بين إسرائيل وحماس، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الوسطاء المصريين والقطريين"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الخميس .

وتابعت: "لقد فُوتت فرصة أخرى لوقف النزيف الدموي المروع والمجاعة في غزة، اللذين تسببا في مقتل نحو 55 ألف فلسطيني وإصابة 125 ألفًا آخرين".

وأكدت الخارجية الروسية أن "دائرة العنف والمعاناة يمكن كسرها من خلال وقف كامل وشامل للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين قسراً، وإنشاء وصول إنساني على جميع الطرق، واستئناف عملية السلام على أساس قانوني دولي معترف به على نطاق واسع مع التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل".

وفشل المجلس، أمس الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في قطاع غزة، ويطالب برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو).

وصوّت لصالح مشروع القرار جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي (10 أعضاء دائمين و4 أعضاء غير دائمين) باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترضت واستخدمت حق النقض.

وجاء الفيتو فيما يواجه سكان قطاع غزة خطر المجاعة والتشريد الجماعي بعد مرور 20 شهرا على الهجمات والإجراءات الإسرائيلية الشديدة.

وتحت ضغط دولي سمحت إسرائيل مؤخرا بدخول مساعدات لقطاع غزة، غير أن منظمات أممية ، من بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (أونروا) ، وصفت حجم هذه المساعدات بأنها قطرة في محيط.