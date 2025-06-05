 العليا الأمريكية ترفض دعوة مكسيكية ضد شركات أسلحة أمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العليا الأمريكية ترفض دعوة مكسيكية ضد شركات أسلحة أمريكية

د ب أ
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 5:37 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 6:05 م

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، دعوى قضائية رفعتها المكسيك بقيمة 10 مليارات دولار تتهم فيها شركات أمريكية كبرى لتصنيع الأسلحة بارتكاب ممارسات تجارية أسهمت في تأجيج عنف كبير وإراقة دماء من جانب كارتلات (عصابات) المخدرات.

وأصدرت المحكمة حكما بالإجماع برفض القضية استنادا إلى قوانين أمريكية تحمي بشكل كبير شركات تصنيع الأسلحة من المسؤولية القانونية عندما يتم استخدام أسلحتها في الجرائم.

وكانت شركات تصنيع أسلحة كبرى مثل "سميث أند ويسون" قد تقدمت بطعن أمام القضاة بعد أن سمحت محكمة أدنى درجة بالمضى قدما في الدعوى بناء على استثناء يتعلق بالحالات التي تُتهم فيها الشركات ذاتها بانتهاك القانون.

وطلبت المكسيك من القضاة السماح بمواصلة القضية، قائلة إنها لا تزال في مراحلها الأولى.


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