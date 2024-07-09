إسبانيا تهزم فرنسا بثنائية وتتأهل لنهائي كأس أمم أوروبا

تأهل منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين لهدف.

وحقق منتخب إسبانيا فوزًا ثمينًا على نظيره الفرنسي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا.

وسجل منتخب فرنسا هدف التقدم عن طريق لاعبه كولو مواني في الدقيقة الـ 8، قبل أن يدرك لامين يامال هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 21 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

فيما أضاف داني أولمو الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الـ 25، لينتهي اللقاء بفوز فريقه بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإسباني في المباراة النهائية من أمم أوروبا، يوم الأحد القادم، الفائز من مباراة منتخبي هولندا وإنجلترا.