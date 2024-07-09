أسامة ربيع يتفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي

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بدء التشغيل التجريبي لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك.. الشهر المقبل

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، بمرافقة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها؛ لمتابعة معدلات الاستزراع بالأحواض ومستجدات أعمال التطوير الشاملة بالشركة.

واستمع ربيع، إلى شرح من المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة عن معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، وانتهاء الشركة بالفعل من تطوير المرحلة الأولى والتي تشمل 59 شريحة بإجمالي 472 حوضا وفقا للمخطط الزمني المقرر وهي الأحواض التي تم استزراعها، فيما يجري العمل حاليا على بدء التجهيزات اللازمة لتطوير مجموعة أخرى من الأحواض ضمن المرحلة الثانية والتي تشمل 14 شريحة بإجمالي 112 حوضا.

واطلع على مستجدات عملية الاستزراع السمكي بالشركة والتي شملت استزراع 18 مليون يرقة جمبري ومتوقع زيادتها إلى 22 مليون يرقة خلال الشهر الجاري، واستزراع مليون زريعة دنيس و60 ألف زريعة لوت و40 ألف زريعة باسا.

وأكد أن عملية الاستزراع السمكي بالشركة شهدت طفرة كبيرة بعد انتهاء عملية تطوير أحواض الاستزراع ودخول الأحواض المطورة إلى الخدمة واستزراعها بشكل علمي صحيح؛ لضمان جودة المنتج النهائي من الأسماك وتحقيق زيادة الإنتاج المستهدفة خلال مواسم الحصاد المقبلة.

وتابع رئيس الهيئة، مستجدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمزرعة ضمن أعمال التطوير الجارية حيث انتهت أعمال إنشاء وتجهيز المبنى الإداري الجديد للشركة ونقل العاملين، وانتهاء الأعمال المدنية الخاصة بالمخازن والورش الجديدة.

وتفقد التجهيزات النهائية لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبري بعد انتهاء الأعمال المدنية وأعمال توريد الماكينات والمهمات والتجهيزات اللازمة لتشغيله، موجها بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تجهيز المصنع وتشغيله بشكل تجريبي خلال أغسطس المقبل.

وأوضح ربيع، أن بدء تقديم خدمات تعبئة وتغليف الأسماك تمثل نقلة نوعية مضافة لقدرات وإمكانيات الشركة نحو تلبية المتطلبات السوقية من توفير أسماك بجودة عالية وأسعار في متناول المستهلك بالسوق المحلي مع مراعاة متطلبات ومواصفات التصدير الخارجي لتوفير عملة صعبة.