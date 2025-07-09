نتنياهو: الاجتماع مع ترامب تركز على جهود إطلاق سراح الرهائن

بعد اجتماعه للمرة الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس في البيت الأبيض، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن المناقشات "تركزت على جهود إطلاق سراح رهائننا".

وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو، تم تصويره في بلير هاوس بالبيت الأبيض "لن نتراجع لحظة واحدة، وهذا ممكن بسبب الضغط العسكري الذي يبذله جنودنا الأبطال" وتابع "للأسف، فإن هذا الجهد يكلفنا ثمنا مؤلما يتمثل في خسارة خيرة أبنائنا"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل مصرة على تحقيق جميع أهدافها في غزة وهي "إطلاق سراح جميع رهائننا، الأحياء والأموات والقضاء على القدرات العسكرية والحاكمة لحماس وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

وقبيل الاجتماع، قال ترامب إنه ونتنياهو يرغبان في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأضاف أنه يعتقد أن حركة حماس ترغب في ذلك أيضا.

وفي وقت سابق، وصل وفد قطري إلى البيت الأبيض وأجرى محادثات استمرت عدة ساعات مع كبار المسؤولين، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي. وتُعد قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، وسطاء رئيسيين بين إسرائيل وحماس.

وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن الإدارة الأمريكية تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بحلول نهاية الأسبوع.