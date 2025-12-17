روسيا: نشر قوات أجنبية في أوكرانيا قابل للنقاش

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن موقف روسيا من نشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية معروفٌ جيداً، ومع ذلك، فإن هذه المسألة قابلة للنقاش.

وأوضح بيسكوف في تصريح لصحفيين، الأربعاء، أن موقف روسيا من نشر أي قوات أجنبية في أوكرانيا معروف وثابت، وأن موسكو عارضت مراراً فكرة نشر قوات.

وكانت عدة دول أوروبية أعلنت بعد مفاوضات استمرت يومين مع أوكرانيا والولايات المتحدة أول أمس الاثنين تأييدها لتشكيل "قوة متعددة الجنسيات من أجل أوكرانيا" بقيادة أوروبية.

وبموجب اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستتولى هذه القوة الأوروبية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية دعم القوات الأوكرانية وضمان أمن المجالين الجوي والبحري.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومؤخرا نشرت وكالة "أسوشييتد برس" خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى "الناتو" نهائيًا.​​​​​​​

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.