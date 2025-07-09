استقرار أسعار الأسماك بالإسكندرية وسيوف يصل إلى 180 جنيها للكيلو

شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في أسعار الأسماك، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث رصدت "الشروق" خلال جولة داخل سوق الميدان بمنطقة بحري، ثباتًا نسبيًا في أسعار غالبية الأنواع، وفي مقدمتها سمك "السيوف" الذي وصل إلى 180 جنيهًا للكيلو.

وقال محمد الفقي، صاحب أحد محال بيع الأسماك بالسوق، إن أسعار اليوم تراوحت بين 70 و80 جنيهًا للكيلو لأسماك البلطي حسب الحجم، بينما بلغ سعر البوري الصغير 120 جنيهًا، والمتوسط 140، والكبير 180 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سمك البلاميطة 200 جنيه، والدنيس من 400 إلى 500 جنيه، والدراك 250 جنيهًا.

وأشار الفقي إلى أن أسعار الأسماك الأخرى جاءت كالتالي: موسى بين 230 و260 جنيهًا، القاروص بين 250 و400، اللوت 170، السردين البلدي من 90 إلى 110، البطاطا الخضراء 180، والمازلي 140 جنيهًا للكيلو.

أما الجمبري، فبدأ سعره من 400 جنيه ووصل إلى 600 حسب النوع والحجم، بينما تراوحت أسعار الكابوريا المبطرخة بين 120 و180 جنيهًا، والسبيط من 200 إلى 250، والكاليماري البلدي 200 جنيه.

كما بلغ سعر الشراغيش 250 جنيهًا للمتوسط، و280 للكبير، والمرجان من 150 إلى 200 حسب الحجم، فيما تراوح سعر سمك المحرت بين 200 و250، وسجل سمك "ميرا" 220 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدد من التجار أن تشهد الأسعار انخفاضًا طفيفًا خلال الأيام المقبلة حال استمرار استقرار حالة الطقس، مما يُسهم في زيادة المعروض بالسوق.