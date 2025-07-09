 «الشروق» تنشر أسماء مرشحى حزب حماة الوطن بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الشروق» تنشر أسماء مرشحى حزب حماة الوطن بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ

علي كمال
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 9:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 9:21 م

حصلت "الشروق"، على أسماء مرشحي حزب حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وجاءت الأسماء كالآتي:

_ القاهرة:
هالة محمود كمال عبد الحميد
هيثم فتحي الشيخ

_ الجيزة:
شيرين صبري رزق عفيفي
أحمد محمد محمود عبيد

_ القليوبية:
حسن يوسف أحمد رزق

_الدقهلية:
بسمة محمد سمير السيد هنداوي

_المنوفية:
شبل محمد عبد الغني ضحا

_ الغربية:
أحمد يحيى عبد السلام يحيى

_ كفر الشيخ:
محمد عبد الرحمن محمد الشهاوي

_ الفيوم:
صالح محمود محمد محمود

_ بني سويف:
حسن عبد الوهاب عبد العزيز جعفر

_ أسيوط:
أحمد محمد أحمد محمد حسن

_سوهاج:
هاني حليم إبراهيم شحاته

_ الأقصر:
محمد النوبي عامر محمد النوبي علي

_ الشرقية:
محمد سليمان نوح مصطفى

_بورسعيد:
محدد إبراهيم السيد سلامة

_ جنوب سيناء
صلاح ربيع عواد حسين

_ الإسكندرية:
سوزي سمير مرسيس توفيق

_البحيرة:
محمود محمد صلاح محمود سعد

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