نتنياهو: متمسكون بهدف القضاء على قدرات حماس وعمليات غزة لتحقيق ذلك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة متمسكة بهدف القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة لتحقيق ذلك.

وفي تصريحاته عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح نتنياهو أن المحادثات تناولت جهود إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، إلى جانب بحث آثار وإمكانات النصر الكبير الذي حققته إسرائيل على إيران"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته عازمة على تحقيق الأهداف المعلنة، مشددا على أن "الضغط العسكري سيتواصل حتى تحقيق القضاء الكامل على جميع قدرات حماس".

وقال نتنياهو، في بيان من مبنى الكابيتول: "هذا يوم عصيب، فقدنا خمسة من جنودنا ونحن عازمون ليس فقط على تقديم تعازينا لعائلاتهم التي نحتضنها، بل أيضا على تحقيق أهداف حربنا في غزة: إطلاق سراح جميع رهائننا، والقضاء على قدرات حماس، وبالطبع ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".

وأضاف: "وهذا يعني لا وجود لحماس يجب أن نفهم ذلك، هذا ليس مجرد كلام نردده، ولن يحدث من تلقاء نفسه، إنه يتطلب استراتيجية معينة، لن أفصلها هنا".

وأشار إلى أن استراتيجية تل أبيب لتحقيق أهداف الحرب على غزة تتضمن خطوات بعضها مؤلم، وبعضها سيكون مؤلما جدا لحركة حماس، لكن النتيجة النهائية ستكون تحرير جميع المختطفين وهزيمة الحركة وتفكيكها، وأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن، إلا أن المهمة لم تنجز بعد."