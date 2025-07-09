ترامب يعلن حضوره نهائي مونديال الأندية

أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سيحضر نهائي كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي تستضيفها بلاده، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا.

ويقام نهائي كأس العالم للأندية بنظامه الجديد مساء الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف، في مدينة نيوجيرسي، ويجمع بين تشيلسي الإنجليزي، والفائز من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: «سأحضر النهائي».

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من إعلان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن افتتاح مكتب تمثيلي في برج ترمب، حيث سيتم عرض كأس العالم للأندية هناك حتى المباراة النهائية.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره باريس سان جيرمان، في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تقام بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع تشيلسي الإنجليزي، في النهائي الذي يقام يوم الأحد المقبل، على ملعب ميتلايف، حيث فاز تشيلسي مساء أمس الثلاثاء، على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، في نصف النهائي الآخر.