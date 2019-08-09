قافلة طبية مصرية لجراحات الأطفال تزور تنزانيا

بدأت قافلة طبية مصرية متخصّصة في مجال جراحات الأطفال برئاسة الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، زيارة لجمهورية تنزانيا.

وصرح السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا اليوم الجمعة بأن زيارة القافلة تأتي في إطار التعاون المصري التنزاني في كافة المجالات، وحرص مصر على وضع امكاناتها وخبراتها في المجال الصحي لخدمة الأشقاء في تنزانيا.

كما تأتى القافلة، التي تستمر حتى بعد غد الأحد، في إطار الدور المصري في القارة الأفريقية، واتصالاً برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن تنظيم القافلة جاء بالتعاون بين "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وكل من: جامعة الإسكندرية، وجمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.

وقال إن زيارة القافلة هي السادسة لها لتنزانيا منذ عام 2014، حيث أجرت القافلة خلال زياراتها السابقة المئات من العمليات الجراحية لأطفال تنزانيا، كما قامت بإجراء الكشف على المئات منهم.

وأضاف السفير المصري أن القافلة تحظى باهتمام وإشادة من الجانب التنزاني، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة التنزانية "أومى مواليمو" أشادت بهذه المناسبة بجهود مصر لدعم قطاع الصحة في تنزانيا، وبالدور الذي تقوم به القافلة في تنزانيا خاصةً على صعيد تقديم خدماتها الصحية والعلاجية وتدريب الكوادر الطبية التنزانية، وبما يعكس خصوصية العلاقات بين البلديّن.