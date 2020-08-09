مرشح لرئاسة حزب ميركل يعارض القيام بإغلاق ثان بسبب كورونا

أعرب أرمين لاشت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، عن رفضه للقيام بإغلاق ثان للحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بسبب أزمة كورونا على غرار ما حدث في الربيع الماضي.

وفي أعقاب لقاء مع رئيس حكومة ولاية سكسونيا آنهالت، راينر هازلوف، قال "لاشت"، أحد المرشحين لرئاسة حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد، إن إغلاق البلاد بكاملها مرة أخرى لا يمكن أن يكون الحل.

وأضاف: "هذا الإجراء كان صحيحا آنذاك، لكننا نحتاج للمستقبل إلى تدابير منسقة إقليميا وموجهة نحو الهدف"، معتقدًا أن الإغلاق يتسبب أيضا في أضرار مثل البطالة وتقليص ساعات الدوام وإشهار الإفلاس.

في الوقت نفسه، برر لاشت الإغلاق العام في مارس الماضي، قائلا إن هذا الإجراء كان صحيحا وفقا لما تم علمه آنذاك حيث كان يتعين الحيلولة دون حدوث سيناريو كالذي حدث في مدينة بيرجامو الإيطالية عندما تحملت المستشفيات هناك أعباء تفوق قدراتها بسبب العدد الكبير للمصابين.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال مؤتمر الحزب المسيحي في ديسمبر المقبل، سيخوض لاشت التنافس على رئاسة الحزب، وهو ما يمكن أن يجعله مرشحا محتملا للمستشارية لاحقا.

وأكد على ضرورة التوازن بين تدابير الحماية من كورونا وبين تقييد الحقوق الأساسية، وهو ما أكسبه سمعة بأنه أحد أنصار تخفيف تدابير مكافحة الوباء.