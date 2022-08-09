قال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مخالفات البناء الجديدة ستتم إزالتها، مشيرًا إلى أن المخالفات القديمة، والتي تقدم صاحبها للتصالح بشأنها، ودفع مبلغ التصالح وحصل على نموذج «10»، لن تتم إزالتها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الدولة مهتمة بموضوع التعديات على الأراضي الزراعية؛ لأنها تبحث عن مصلحة المواطن، وترغب في توفير حياة كريمة له.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تكلف الدولة مليارات، ومن المقرر أن تتخطى تكلفتها تريليون جنيه بسبب الأوضاع الحالية، منوهًا: «لو استمر التعدي بالمعدلات السابق، على ما نخلص حياة كريمة التي ننفذها الآن، هنحتاج حياة كريمة ثانية وثالثة ورابعة».

وتوقع رئيس محلية النواب، أن يكون مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح، من أوائل التشريعات المقدمة في دور الانعقاد المقبل بالبرلمان، موضحًا أنه طلب من الأحزاب السياسية إجراء جلسة نقاشية حول المشروع؛ لأن العصف الذهني مطلوب.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.