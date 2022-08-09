كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة بشأن انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من بطولة كأس مصر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر – السوبر المصري»، وذلك لحين تنفيذ مطالب النادي بإقالة لجنة الحكام وإيقاف محمود عاشور، حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو، لحين التحقيق معه عما بدر منه.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود عاشور، حكمًا للفار في مباراة بيراميدز وغزل المحلة، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مشاركة الاهلي في كأس مصر في مهب الريح».

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.