 السيسي يصل إلى تنزانيا للمشاركة في القمة الإفريقية للطاقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يصل إلى تنزانيا للمشاركة في القمة الإفريقية للطاقة

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 18 يوليه 2026 - 12:35 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2026 - 12:35 م

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مطار جوليوس نيريري الدولي بمدينة دار السلام، عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية للطاقة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله محمود ثابت كومبو، وزير الخارجية التنزاني، إلى جانب السفير شريف إسماعيل، سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، وأعضاء السفارة المصرية.

وتأتي مشاركة الرئيس في القمة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، ودعم جهود التكامل الإقليمي، وبحث سبل تعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة بالقارة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لشعوبها.

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