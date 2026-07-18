الكويت: إصابة رجال إطفاء وعامل أثناء التعامل مع حرائق اندلعت عقب هجمات إيرانية

قالت قوة الإطفاء العام الكويتية، إن فرقها تتعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد، وذلك بعد استهداف الموقعين ضمن الهجمات الإيرانية المعادية الأخيرة.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن 5 فرق إطفاء، وبمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي، شاركت في الموقع الأول، كما شارك في الموقع الثاني 3 فرق إطفاء.



ونوهت أن «الحادث الأول أسفر أثناء عملية المكافحة عن عدد من الإصابات من رجال الإطفاء، وواحد من العاملين، حيث تم إخلاء الموقع ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، أنه قصف أهدافًا عسكرية في الكويت والأردن، ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأفادت القوات المسلحة الأردنية، السبت، باعتراض 10 صواريخ قالت إنها كانت قادمة من إيران، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

من جهتها، أشارت البحرين إلى اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، السبت، بعد إطلاق صافرات الإنذار أربع مرات وسماع أصوات انفجارات في المنامة.

وفي الكويت، أعلنت السلطات تعرض محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني أدى إلى حريق وفصل عدد من وحدات التوليد احترازيًا، بعد استهداف محطة أخرى، الجمعة.

من جهتها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في وقت مبكر من صباح السبت، تحذيرين مبكرين لسكان مدينتي الخرج وينبع دعت فيهما إلى توخي الحذر من «خطر محتمل»، قبل أن تعلن لاحقًا انتهاء حالة الخطر في المدينتين، دون أن توضح طبيعة التهديد الذي استدعى إصدار التحذيرين.