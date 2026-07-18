روبيو يشارك في اجتماعات وزراء خارجية «آسيان» في مانيلا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير ماركو روبيو سيسافر إلى مانيلا في الفترة من 19 حتى 23 يوليو للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفي بيان، قالت وزارة الخارجية إن روبيو سيستغل الزيارة لإظهار النتائج الملموسة للشراكة بين أمريكا وآسيان وتعميق "الشراكة الشاملة بين أمريكا والفلبين"، حسب وكالة أنباء الفلبين، اليوم السبت.

وأضافت الوزارة "تعزز زيارة الوزير أولوية أمريكية واضحة وهي: منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي توفر السلامة والأمن والازدهار للمنطقة وللشعب الأمريكي".

وتستضيف الفلبين اجتماعات وزراء خارجية رابطة الآسيان بصفتها رئيسة لها لهذا العام.