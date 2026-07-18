أعلنت السلطات الإيرانية تعرض مناطق في محافظتي "بوشهر وهرمزغان"، لضربات أمريكية استهدفت جسورا ومنشآت على طرق رئيسية، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

وقال محافظ بوشهر محمد مظفري، في تصريحات لوكالة "إرنا"، إن إحدى المناطق الواقعة على أطراف مدينة تشغادك التابعة لمحافظة بوشهر تعرضت لهجوم أمريكي، مشيرا إلى أن عدة انفجارات سُمعت في محيط المدينة خلال الساعات الأولى من فجر السبت.

وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين، لافتًا إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أبعاد الضربة، داعيًا المواطنين إلى متابعة أخبار الحرب عبر المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وفي محافظة هرمزغان، أعلنت المحافظة أن القوات الأمريكية واصلت هجماتها، مستهدفة ثلاثة جسور ونفقًا على عدد من المحاور الحيوية.

وذكرت السلطات المحلية أن الغارات طالت جسر نهر شور على الطريق الرابط بين بندر عباس وسيرجان، إضافة إلى الجسر الواقع على محور ميناب – رودان بعد مفترق سرزة، كما تعرض نفق الشهيد ميرزائي على الطريق الواصل بين بندر عباس وحاجي آباد لهجوم أدى إلى إغلاقه في كلا الاتجاهين.

ودعت محافظة هرمزغان المواطنين إلى تجنب استخدام هذه الطرق حتى إشعار آخر، مؤكدة أن العمل جارٍ لفتح طرق بديلة وإنشاء مسارات التفافية لضمان استمرار حركة النقل.