«أيباك» تحجب التبرعات عن ديمقراطيين صوتوا لصالح خفض المساعدات لإسرائيل

- ترامب يطلب من شقيقة السيناتور الراحل ليندسي جراهام الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن أن لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" علقت التبرعات الإلكترونية لعدد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، الذين أيدوا خفض المساعدات لإسرائيل خلال تصويت جرى الأسبوع الماضي.

وأظهرت البوابة الإلكترونية للجنة العمل السياسي التابعة لأيباك، إزالة أزرار التبرع لأكثر من 12 نائبا ديمقراطيا من صفحة كانت تضم النواب الحاليين، الذين تصفهم المنظمة بأنهم "يقفون إلى جانب إسرائيل".

وشملت القائمة النائبة كاثرين كلارك، وهي الشخصية الثانية في القيادة الديمقراطية بمجلس النواب، والنائب جو نيجوس، عضو القيادة الحزبية، إضافة إلى النائب بات رايان، الذي أعلن في وقت سابق رفضه تلقي دعم مالي من أيباك بعد التصويت، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة ديرين سوزا إن أعضاء "أيباك" يقدرون ممثليهم الذين "يتمسكون بالمبادئ"، ويشعرون بخيبة أمل تجاه من لا يفعلون ذلك.

ووفق نسخة مؤرشفة من الموقع الإلكتروني للمنظمة، كانت أزرار التبرع لا تزال مفعّلة حتى السادس من يوليو الجاري. كما كانت الصفحة تتضمن آنذاك رسالة شكر لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي تقديرا لدعمها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، قبل أن تُحذف لاحقا، إلى جانب رسالة مماثلة موجهة للنائبة الديمقراطية جوليا براونلي.

وجاء تحرك "أيباك" بعد تصويت 103 نواب ديمقراطيين لصالح تعديل كان يستهدف خفض المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل والبالغة 3.3 مليارات دولار.

وفشل التعديل بسبب معارضة معظم النواب الجمهوريين و98 نائبا ديمقراطيا، لكنه كشف اتساع الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، في ظل انتقادات متزايدة لطريقة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة.

وتعكس الخطوة تحولا في علاقة "أيباك" بالديمقراطيين، بعدما حقق مرشحون تقدميون انتصارات في انتخابات تمهيدية هاجموا خلالها منافسيهم بسبب قبول أموال الجماعة المؤيدة لإسرائيل، وفقا لمجلة "بوليتيكو".

من جهته، قال النائب بات رايان في منشور على منصة إكس، إنه لا يتوقع حصوله مستقبلا على دعم من مجموعات مثل "أيباك"، مضيفا: "بصراحة، لا أريد دعمهم". واعتبر أن "المواقف المتشددة الرافضة لمواجهة نظام نتنياهو الذي يزداد خطورة لا مكان لها في السياسة الأمريكية".

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من دارلين جراهام، شقيقة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، الترشح ‌لمجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا والمقرر إجراؤها في 11 أغسطس المقبل.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال": "آمل أن تقدم دارلين على تلك الخطوة، فلن يكون هناك من هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها الحبيب لينزي"، مضيفا أنها ستحظى بتأييده، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان هنري مكماستر، حاكم ولاية ساوث كارولاينا الذي ينتمي للحزب الجمهوري، عين شقيقة السناتور الراحل يوم الاثنين لشغل مقعده الشاغر في مجلس الشيوخ حتى الأسبوع الأول من يناير المقبل.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية طفيفة في مجلسي الشيوخ والنواب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

وسيقام حفل تأبين السناتور الأمريكي الراحل في 28 يوليو الجاري في واشنطن وفي 29 من الشهر ذاته في ساوث كارولاينا.