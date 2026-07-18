الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مقاتلتين أمريكيتين في قصف على قاعدة الأزرق بالأردن

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات قاعدة الأزرق في الأردن، وذلك ضمن الموجة الـ20 من عملية «النصر 2».

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، صباح السبت، أشار الحرس الثوري في بيان، إلى تدمير طائرتين مقاتلتين أمريكيتين على الأقل، وثلاث طائرات أخرى في الهجوم على قاعدة الأزرق.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، أنه قصف أهدافًا عسكرية في الكويت والأردن، ردًا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأفادت القوات المسلحة الأردنية، السبت، باعتراض 10 صواريخ قالت إنها كانت قادمة من إيران، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

من جهتها، أشارت البحرين إلى اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، السبت، بعد إطلاق صافرات الإنذار أربع مرات وسماع أصوات انفجارات في المنامة.

وفي الكويت، أعلنت السلطات تعرض محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني أدى إلى حريق وفصل عدد من وحدات التوليد احترازيًا، بعد استهداف محطة أخرى، الجمعة.

من جهتها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في وقت مبكر من صباح السبت، تحذيرين مبكرين لسكان مدينتي الخرج وينبع دعت فيهما إلى توخي الحذر من «خطر محتمل»، قبل أن تعلن لاحقًا انتهاء حالة الخطر في المدينتين، دون أن توضح طبيعة التهديد الذي استدعى إصدار التحذيرين.