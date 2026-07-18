ما أبرز تطورات الليلة السابعة من الضربات الأمريكية الإيرانية المتبادلة؟

واصلت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي، حيث أفادت طهران بمقتل ثلاثة أشخاص، كما شنت هجمات جديدة على كل من الكويت والبحرين والأردن واستهدفت السعودية لأول مرة منذ ٤ أشهر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أمس الجمعة تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف "مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما "بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة المخابرات الأمريكية" واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ادعاء نفاه الجيش الأمريكي.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني أيضا أنه استخدم صواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" لإيقاف أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه أمام الملاحة.

كما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية في البحرين، وفقا لما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي.

وذكر المصدر نفسه أن طائرات إيرانية درونز انقضاضية استهدفت حظائر الطائرات الأمريكية ومواقفها في قاعدة الشيخ عيسى الجوية، التي تُوصف بأنها "أحد أهم المراكز العملياتية واللوجستية للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة".

وذكرت وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري أنه تم استهداف رصيف دعم الوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي بالكويت.

من جهتها، أفادت السلطات الكويتية بتعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني.

وفي السعودية، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في بيانين منفصلين، إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظتي ينبع والخرج للتحذير من خطر محتمل، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حتى زوال الخطر.

وجاء تفعيل الإنذار بعد وقت قصير من تأكيد مسئول أمريكي لموقع "أكسيوس" الإخباري أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في السعودية، في تطور يمثل أول هجوم إيراني مباشر يستهدف المملكة منذ أربعة أشهر، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

إلا أن الدفاع المدني السعودي أعلن بعد وقت قصير من إصدار الإنذارين أن الخطر قد زال عن محافظتي الخرج وينبع، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وشدد الدفاع المدني السعودي على ضرورة اتباع التعليمات، محذراً من الانسياق خلف الشائعات والمقاطع المجهولة، وفقا لموقع العربية نت الإخباري.

وتكتسب محافظتا الخرج وينبع أهمية استراتيجية؛ فالخرج تضم منشآت وقواعد عسكرية، بينما تُعد ينبع المنفذ الرئيسي لتصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر من خلال خط أنابيب الشرق–الغرب، ما يتيح تجاوز مضيق هرمز في حال تعطل الملاحة فيه.