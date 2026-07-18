 الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية - بوابة الشروق
السبت 18 يوليه 2026 9:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أ ش أ
نشر في: السبت 18 يوليه 2026 - 9:08 ص | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2026 - 9:08 ص

للمرة الخامسة اليوم السبت، دوت صافرات الإنذار في أنحاء الكويت.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.

ونوهت رئاسة أركان الجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت السلطات الكويتية في رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة.

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