رامي عباس ينفي رواية انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش التركي

حسم رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، الجدل المثار حول مستقبل اللاعب، نافيًا بشكل قاطع صحة ما تردد بشأن توصله لاتفاق مع نادي بشكتاش التركي للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.

وجاء نفي عباس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة مُولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر صلاح بقميص بشكتاش، وأرفقها بتعليق قال فيه: «أنا شخصيًا لا أعلم أين سيلعب محمد في الموسم المقبل، فماذا يخبركم ذلك؟»، في رسالة واضحة تؤكد عدم وجود أي اتفاق رسمي حتى الآن.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى تقدم المفاوضات بين الطرفين، مع تحركات من إدارة النادي التركي لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام عدة أندية بالتعاقد مع النجم المصري.

وبحسب مصادر مقربة، يفضل صلاح مواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية، رغم العروض المغرية التي تلقاها من الدوريين السعودي والأمريكي، فيما دارت المناقشات حول صيغة تعاقد قصيرة الأمد تتضمن بنودًا مالية تتعلق بالراتب السنوي وحقوق الصور وعوائد القمصان.

ورغم الحديث عن تقارب في وجهات النظر، أعادت تصريحات وكيل اللاعب الغموض إلى المشهد من جديد، مؤكدة أن مستقبل محمد صلاح لا يزال مفتوحًا على كافة الاحتمالات، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.