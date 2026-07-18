أوباميانج ينتقل إلى ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني

أعلن نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني تعاقده رسميًا مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، في صفقة تعزز الخط الهجومي للفريق مع عودته إلى منافسات الدوري الإسباني.

وكشف النادي، في بيان رسمي، أن أوباميانج وقّع عقدًا يمتد لموسمين، ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2028، دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.

ويصل المهاجم المخضرم إلى لاكورونيا قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد موسم لافت شارك خلاله في مختلف البطولات، مؤكدًا قدراته التهديفية وخبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

وتُعد هذه التجربة الثانية لأوباميانج في «الليجا»، بعدما سبق له تمثيل برشلونة خلال موسم 2021-2022، حيث ترك بصمة مميزة خلال فترة قصيرة.

ويعوّل ديبورتيفو لاكورونيا على خبرة اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لقيادة الخط الأمامي، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه بعناصر ذات خبرة، في إطار سعيه للظهور بشكل قوي بعد العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

يُذكر أن أوباميانج خاض 41 مباراة مع مارسيليا في الموسم الماضي، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.