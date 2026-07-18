الشرطة الهندية: نقل ناشط بارز إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام لمدة 20 يوماً للمطالبة بإصلاح التعليم

نقلت السلطات الهندية، اليوم السبت، الناشط البارز سونام وانجشوك إلى مستشفى بالعاصمة نيودلهي، بعد أن تدهورت حالته الصحية جراء إضراب مفتوح عن الطعام استمر 20 يوماً، على صلة بحركة "حزب الصراصير" الاحتجاجية التي تطالب بإصلاح منظومة التعليم.

وشددت قوات الأمن إجراءاتها حول منطقة "جانتار مانتار" في نيودلهي، وهي موقع مخصص للاحتجاجات العامة تحيط به حواجز الشرطة، حيث كان وانجشوك معتصماً هناك برفقة طلاب وناشطين من "حزب الصراصير"، يطالبون باستقالة وزير التعليم على خلفية اتهامات بتسريب أوراق امتحانات قبل موعدها.

وأصبح إضراب وانجشوك -59 عاما-، وهو مهندس ومصلح تعليمي، نقطة تجمع لأنصار الحركة التي انطلقت في مايو الماضي، بعدما شبه رئيس قضاة المحكمة العليا، سوريا كانت، بعض الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير" خلال جلسة استماع حول قضية أخرى.

ولكن المؤيدين حولوا هذه الإهانة إلى شارة فخر وصمود، وأطلقوا حملة سياسية ساخرة اجتذبت أكثر من 21 مليون متابع على منصة إنستجرام في غضون أيام قليلة.

وتطالب الحركة باستقالة وزير التعليم، دارميندرا برادهان، بسبب ما تردد من تسريبات، إلى جانب إجراء إصلاحات جذرية في نظام الامتحانات، وتعويض أسر الطلاب الذين انتحروا نتيجة لهذه التسريبات أو بسبب نتائج الامتحانات.

وقالت شرطة دلهي إنه تم نقل وانجشوك إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، مؤكدة أن النقل تم وفقاً للإرشادات الطبية وتوجيهات من المحكمة.

وأشارت الشرطة إلى حدوث فوضى قصيرة عندما حاول بعض المتظاهرين منع نقله.

وفي المقابل، اتهم "حزب الصراصير" الحكومة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"اختطاف" وانجشوك "بالقوة ودون موافقته أو موافقة عائلته".