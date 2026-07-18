البحرين تعلن التصدي لموجة جديدة من الهجمات الإيرانية

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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الأجسام الجوية الإيرانية "الغادرة" اليوم السبت.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وأوضحت القيادة العامة "أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم السبت".

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان صحفي السبت، إن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

كما أهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً.

وأكدت أن الوحدة الهندسة في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية في المنامة أفادت في وقت سابق بسماع أصوات انفجارات عدّة صباحا، بعدما أطلقت صافرات الإنذار 4 مرات منذ فجر اليوم السبت.