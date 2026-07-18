الصحة الفلسطينية: 19 شهيدا و60 مصابا خلال آخر 48 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، وصول 19 شهيدًا و60 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى أن من بين الشهداء 16 شهيدًا جديدًا، وشهيدًا توفي متأثرًا بجراحه، إضافة إلى شهيدين جرى انتشالهما.

وقالت الوزارة، إن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 1144 شهيدًا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 3703، وسُجلت 802 حالة انتشال.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 73 ألفًا و269 شهيدًا، و173 ألفًا و811 مصابًا.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار واستهداف المناطق الحدودية.

وأطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية النار بشكل مباشر على مخيم مدرسة الزهراء الذي يؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح.

وفي شمال قطاع غزة والمحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شمال بيت لاهيا قنابل إنارة بكثافة في سماء المنطقة، فيما أطلقت الآليات المتمركزة قرب مصنع الدواء عند ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» شرق دير البلح، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الشرقية، قبل أن تعاود إطلاق النار من الموقع ذاته، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن الانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتمثل بإطلاق النار تجاه المواطنين، وقصف واستهداف المناطق الحدودية، وتحليق الطائرات المسيّرة، وإطلاق قنابل الإنارة، فضلا عن التوغلات المحدودة، وفرض القيود على حركة المواطنين، ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية، ومناطق سكنهم المحاذية للسياج الفاصل.