أطلقت وزارة السياحة والآثار المرحلة الثانية من منصة «رحلة» الإلكترونية، لتوسيع منظومة حجز الرحلات المدرسية المجانية إلى المتاحف والمواقع الأثرية، عبر إدراج المدارس الأزهرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ضمن النظام الإلكتروني، وذلك بعد نجاح المنصة في تنظيم أكثر من 6500 رحلة مدرسية مجانية استفاد منها أكثر من 300 ألف تلميذ منذ إطلاقها في أكتوبر 2025.

تأتي الخطوة في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتعزيز الوعي الأثري والسياحي لدى النشء، من خلال إتاحة الحجز الإلكتروني للرحلات المدرسية بما يضمن تنظيم الزيارات وفق الطاقة الاستيعابية للمواقع الأثرية والمتاحف، والحد من التكدس وتحسين تجربة الزائرين.

وقال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن إطلاق المرحلة الثانية من منصة «رحلة» يعكس توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة وتنظيم الرحلات المدرسية، وتحسين تجربة الزيارة، وترسيخ الوعي الأثري والسياحي لدى الطلاب.

وأوضح أن المنصة أصبحت تتيح للمدارس الحكومية والتجريبية، إلى جانب المدارس الأزهرية، حجز الرحلات المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف طوال العام الدراسي، تنفيذًا لقرارات مجالس إدارات المجلس الأعلى للآثار، وهيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الخاصة بمجانية دخول طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدارس الحكومية.

من جانبه، قال الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إن المرحلة الثانية شهدت تطويرات تقنية وتنظيمية تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الحجز، ورفع كفاءة التشغيل، مع تطبيق لائحة السلوك والانضباط المعتمدة من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بما يعزز الاستخدام الأمثل للمنصة ويرسخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب خلال زياراتهم للمواقع الأثرية والمتاحف.

وأضاف أن أبرز التحديثات تشمل إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني المجاني للمدارس الأزهرية من خلال إنشاء حسابات للإدارات التعليمية الأزهرية، بما يضمن تنظيم الزيارات وفق المواعيد والطاقة الاستيعابية المحددة.

وأشار إلى أن المنصة توفر أيضًا دليلًا لاستخدامها ولائحة السلوك والانضباط على الصفحة الرئيسية قبل إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول، فضلًا عن إتاحة وسائل مباشرة للتواصل مع فريق الدعم الفني.

وأوضح أن الوزارة عززت منظومة الحوكمة الرقمية بإضافة رمز استجابة سريع (QR Code) إلى خطاب تأكيد الحجز، للتحقق من صحة بيانات الرحلة وربط دخوله بالموقع الأثري أو المتحف بتأكيد تنفيذ الرحلة إلكترونيًا، بما يتيح رصد الرحلات غير المنفذة وإعادة إتاحة المواعيد غير المستغلة لمدارس أخرى، مع تطبيق لائحة السلوك والانضباط على المدارس المخالفة.

كما تضمنت التحديثات تفعيل خاصية الحظر الإلكتروني للمستخدمين المخالفين لمدة محددة وفقًا للائحة، مع رفع الحظر تلقائيًا بانتهاء مدته، وإظهار سبب الحظر ومدته عند محاولة تسجيل الدخول، إلى جانب إتاحة تحميل خطاب تأكيد الحجز من سجل الرحلات بالحساب الشخصي، وإرساله تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني الحكومي المسجل على المنصة.

ودعت وزارة السياحة والآثار المدارس الأزهرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى سرعة تفعيل حساباتها على المنصة، والاطلاع على دليل الاستخدام ولائحة السلوك والانضباط، وحجز الرحلات المجانية، استعدادًا لتطبيق منظومة الحجز الإلكتروني بشكل كامل اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه لن يُسمح بدخول أي رحلة مدرسية أزهرية إلى المواقع الأثرية والمتاحف بعد هذا التاريخ إلا من خلال حجز مسبق عبر المنصة.

يُذكر أن منصة «رحلة» تتيح حجز الرحلات المدرسية إلى 99 موقعًا أثريًا ومتحفًا في مختلف محافظات الجمهورية.