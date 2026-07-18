مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في روسيا

ذكرت السلطات المحلية، اليوم السبت، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في روسيا.

وقتل سبعة أشخاص في منطقة تامبوف وأصيب 25، طبقا لما ذكره الحاكم الإقليمي، يفجيني بيرفيشوف في تطبيق تيليجرام. وأضاف أن الضحايا كانوا موظفين بمركز توزيع تابع لشركة "وايلدبيريز" الروسية الشهيرة لتجارة التجزئة الإلكترونية.

وتم أيضا استهداف مستودع تابع لشركة "وايلدبيريز" بمدينة الكتروستال، على بعد حوالي 50 كيلومترا شرق موسكو. وأصيب 24، بعضهم إصاباتهم خطيرة، طبقا لما ذكره الحاكم أندريه فوروبيوف.

وأضاف أنه في المنطقة المحيطة بالعاصمة، نشب حريق في موقع مستودع نفط في مدينة نوجينسك، حيث اضطرت السلطات أيضا إلى إخلاء مستشفى للولادة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتابع أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 48 طائرة مسيرة، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.