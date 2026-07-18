رئيسة المكسيك تقبل دعوة ترامب لحضور نهائي كأس العالم

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم ، بشكل غير متوقع، للصحفيين أمس الجمعة بالتوقيت المحلي إنها ستسافر إلى نهائي كأس العالم بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت زعيمة الدولة المضيفة المشاركة أنها دعوة مباشرة من ترامب. وأضافت أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيحضر أيضا. وكندا من بين الدول الثلاث المضيفة.

وكانت شينباوم قد رفضت في 11 يونيو حضور حفل افتتاح كأس العالم في بلادها. وأعطت تذكرتها لملعب أزتيكا إلى امرأة من السكان الأصليين من المشجعين المتحمسين لكرة القدم.

يذكر أن العلاقات بين المكسيك وأمريكا متوترة حاليا بسبب قضايا التجارة والأمن.