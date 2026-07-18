موريتانيا: البحث عن 122 مفقودا من زورق على وشك الغرق

أعلنت وزارة الصيد البحري الموريتانية، اليوم السبت، أن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي، مؤكدًا أن مهاجرا آخر أخرجت جثته من زورق كان في طريقه إلى جزر الكناري بإسبانيا كان على وشك الغرق بينما ما زال البحث متواصلا عن عشرات المهاجرين المفقودين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن طرادا تابعا لخفر السواحل نفذ عملية بحث وإنقاذ استمرت يومين، إثر نداءات استغاثة تم تداولها عبر قنوات الصيد التقليدي الموريتانية.

وأوضحت وزارة الصيد البحري، أن الطراد تمكن مساء أمس الجمعة من العثور على قارب يقل مهاجرين غير نظاميين، كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك، حيث بادر طاقم الطراد إلى التدخل، وتمكن من إنقاذ 37 شخصا وانتشال جثمان متوفى واحد بينما لم يعثر على 122 مهاجرا كانوا من بين ركاب الزورق الـ 160، بحسب شبكة "سكاي نيوز.عربية" الإخباري.

وأضافت أن الناجين 22 سنغاليا، و7 غامبيين، و8 من غينيا كوناكري، متابعة أن زورقهم أمضى نحو 25 يومًا في عرض البحر.

وقالت إن الناجين أفادوا بأن القارب غادر مدينة بانجول عاصمة غامبيا وعلى متنه نحو 160 شخصًا، متجهًا نحو جزر الكناري، قبل أن يتعرض لعطل وينفد وقوده، ما أدى إلى انجرافه جنوبًا عبر المياه الدولية، قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد نحو 10 أيام من الانجراف، نفدت مخزونات المياه والغذاء بالكامل، ما اضطرهم إلى شرب مياه البحر، كما عاشوا ظروفًا إنسانية بالغة القسوة.

وقالت الوزارة، إن خفر السواحل قام بنقل الناجين إلى مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية والمدينة الساحلية حيث أُجلِيَ 7 أشخاص، من بينهم امرأتان وقاصران، على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.