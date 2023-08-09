أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن استلام 100 أتوبيس كهربائي ضمن مشروع (BRT) الأتوبيس الترددي السريع من مصانع الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة«MCV»؛ بهدف تيسير خدمات نقل المواطنين على الطريق الدائري، قائلا: «إن شاء مع تشغيل المحطات الجديدة؛ سيحلوا كل مشاكل الدائري».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء»، أن نسبة التصنيع المحلي للأتوبيس الترددي تصل إلى 100 % حال استثناء البطارية المستوردة من الخارج، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشركات المحلية المنتجة للاتوببسات الكهربائية إلى 4 مصانع داخل مصر.

وتابع: «الأتوبيس صناعة مصرية 100 % كل حاجة مصرية عدا البطارية»، معلنا عن بدء تيسير أولى الأوتوبيسات في السادس من أكتوبر المقبل بمناسبة ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم.

وأكد أن الأتوبيسات الجديدة لن تلغي بدورها وسائل النقل الأخرى مثل «الميكروباص»، موضحا أن المشروع الجديد يستهدف تنظيم المرور بوسائل حضارية تليق شبكة الطرق الجديدة، معقبا: «الميكروباص سيعمل بين الأحياء، مش هنقدر نقطع عيشه».

وأشار إلى نجاح شركة «ميرك» الوطنية في إنشاء مصنعين بمنطقة شرق بورسعيد، إحداهما بالتعاون مع هيونداي الكورية؛ لإنتاج 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة تصنيع مصري 100 %، بالإضافة إلى مصنع آخر بشراكة مجرية مصرية؛ لتصنيع عربات المترو بمكونات محلية داخل مصر، فضلا عن التصدير إلى المجر بما يوازي 85 مليون دولار في إطار اتفاقية الشراكة المشتركة.

