رويترز عن مسئول فلسطيني: حماس تجري محادثات مع واشنطن بشأن هدنة بغزة

كشف مسئول فلسطيني، عن إجراء حركة حماس مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن حرب غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسئول فلسطيني قوله إن إن حماس تجري محادثات مع واشنطن بشأن هدنة في غزة وإدخال المساعدات.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، قد عرض خطة أمريكية - إسرائيلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من غزة، وزعم أنها ستوفر في البداية طعاما لحوالي 60% فقط من السكان.

وأوضح هاكابي أن آلية المساعدات، التي ستديرها مؤسسة خاصة تم إنشاؤها حديثا من قبل الولايات المتحدة، تهدف إلى توزيع الغذاء بطريقة تمنع حركة حماس من الحصول عليه، وفق قوله.

وبموجب الخطة الأمريكية - الإسرائيلية، ستقوم مؤسسة غزة الإنسانية، كما تسمى، بإنشاء مواقع توزيع يتم تأمينها من قبل متعاقدين عسكريين أمريكيين من القطاع الخاص ويديرها عمال إغاثة.