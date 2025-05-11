قال أستاذة الإعلام الدكتورة نشوى عقل، إن بعض الأعمال الدرامية في شهر رمضان الماضي قد سلطت الضوء على قضايا اجتماعية شائكة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» عبر شاشة «صدى البلد»، أن الدراما يمكن أن تكون كاشفة لواقع المجتمع أو حتى مستشرفة لمستقبل قد يحدث.

ولفتت إلى أن الدراما بذلك تلعب دورًا في التأثير على المجتمع وفي الوقت نفسه فهي تتأثر بالمجتمع، ما يؤكد أن العلاقة بين الاثنين ليست ثابتة، بل هي عملية طبيعية تكاملية مستمرة، حيث تتبادل التأثيرات بين الفن والواقع.

وأشارت إلى أنه مع تطور الفكر الإعلامي والاجتماعي، أصبح من الواضح أن هناك عوامل ثقافية، اجتماعية، نفسية، سلوكية، واقتصادية تؤثر في هذه العملية.